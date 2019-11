La scommessa di Chen, 43 anni, cinese in terra sarda: “Il mio entusiasmo da imprenditore nella mia bellissima Sardegna”

E’ stato per tanti anni referente della comunità cinese a Cagliari, oggi è un imprenditore che ha assunto una sessantina di sardi nei negozi ed empori cinesi

Di: Alessandro Congia

Sguardo positivo, sorriso immancabile e voglia di fare: non gli manca di certo la determinazione e il coraggio di investire in Sardegna. Chen Ren Feng, 43 anni, imprenditore cinese, dal 1990 in Sardegna, ha scelto da sempre di voler scommettere sulla sinergia e sul connubio dei sardi con la comunità cinese, da sempre pacifica e armonica che lavora: “Ho voluto creare lavoro, scommettere ed investire tra due culture diverse ma dedite al lavoro – dice ottimista Chen – (che oggi è titolare del gruppo “Bric World”, con punti vendita in diversi comuni e con una sessantina di dipendenti sardi) – le generazioni attuali, la nostra, quella cinese, si è integrata e radicata molto bene qui da voi e di questo siamo soddisfatti e sono enormemente felice”.

Sulle contraffazioni, marchi e prodotti griffati plagiati, Chen ha pochi dubbi: “Siamo continuamente soggetti ai controlli delle autorità competenti – dice – come è giustissimo che ci siano, ma ci sono anche tanti imprenditori cinesi che a testa alta rispettano le regole, pagano le tasse e scrupolosamente scelgono di lavorare con onestà e professionalità ogni giorno, senza sosta”.

Chen aprirà tra qualche giorno un mastodontico punto vendita di articoli per la casa, ferramenta, bricolage, proprio dove vi era la sede storica di “Commerciale Orrù”, materiali per l’edilizia e successivamente CFadda. Ancora gli ultimi dettagli con diverse società sarde che stanno completando i lavori di sistemazione di impiantistica del grosso emporio: segnale che sull’area artigianale di Sestu, spalle a Iper Pan, Secauto e Podda Formaggi, fino alla Corte del Sole, c’è una sorta di rinascita del polo commerciale locale, fino a qualche anno fa trasformatasi ad arteria di passaggio per migliaia di automobilisti.