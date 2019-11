Luigi Lai, maestro di launeddas: il Comune e il gruppo folk San Gemiliano gli conferiscono la cittadinanza onoraria di Sestu

L’iniziativa avrà luogo sabato 30 novembre, alle ore 17, nell’aula consiliare del municipio in via Scipione

Di: Alessandro Congia

Un riconoscimento importante, una conseguenza che sancisce un proficuo rapporto di collaborazione iniziato 50 anni fa con il sodalizio sestese e che nel tempo non è per nulla sbiadito: il maestro Luigi Lai, classe 1932, originario di San Vito, riceverà dal Comune di Sestu e dall’associazione folkloristica culturale “San Gemiliano”, la cittadinanza onoraria di Sestu, in segno di riconoscenza al maestro del legame artistico, culturale e di amicizia con l’intera comunità sestese ottenuto fino ad oggi.

Un suggestivo appuntamento che avrà luogo sabato 30 novembre 2019, alle ore 17, nella sala consiliare del municipio in via Scipione: “Con Luigi – spiega emozionato il presidente del gruppo folk San Gemiliano, Mino Meloni – possiamo raccontare con gioia tantissime collaborazioni avute in passato e nel presente, una sinergia che ha dato lustro alla nostra comunità sestese partita dall’intuizione di chi, agli albori della nascita del nostro gruppo, decise di chiamarlo e di intraprendere insieme un lungo cammino tra eventi, feste, spettacoli in giro per la Sardegna, la Penisola e non solo. E’ un dovere morale che dedichiamo a chi, 50 anni fa, fece proprio la storia del nostro gruppo folk – dice Mino Meloni – che si è tramandata nel tempo, un ricordo indelebile e ne andiamo fieri, perché è la comunità sestese ha avuto e ha ancor oggi visibilità in tutte le svariate forme. Come non ricordare – prosegue – la collaborazione ad esempio con artisti come Maria Carta, Angelo Branduardi, Mondo Vercellino, Paolo Fresu, Gianfranco Cabiddu e tanti altri. Il ringraziamento va anche all’Amministrazione Comunale, alla sindaca Paola Secci e all’assessore Matteo Taccori - conclude il presidente Meloni - che da subito hanno accolto l’iniziativa con grande entusiasmo”.