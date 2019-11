Lutto nel mondo dello sport sardo, a 82 anni muore Gianfranco Fara

Era al suo quarto mandato, è scomparso a causa di un infarto

Di: Alessandro Congia

Il Coni piange l’improvvisa scomparsa del Presidente del Comitato Regionale Sardegna, Gianfranco Fara. Il dirigente - classe 1937 - originario di Martis, guidava il territorio sardo dal 1999 ed era al quarto mandato. Nel corso della sua Presidenza ha saputo sempre distinguersi per l’appassionata opera al servizio dello sport e per le iniziative intraprese a favore della promozione dei valori legati alla pratica motoria.



Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, a titolo personale e a nome della Giunta, del Consiglio Nazionale e dell’intero sport italiano, si stringe al cordoglio della famiglia per la perdita di un grande protagonista, che ha saputo onorare il movimento grazie alle indiscusse capacità professionali e morali