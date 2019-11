La Polizia di Stato in piazza a parlare con le donne. Ecco il progetto Camper

"Questo non è amore" contro la violenza di genere

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ancora più vicina alla gente, in particolare in questi giorni al fianco delle donne, vittime di violenze e di maltrattamenti.



Poliziotti che ascoltano le storie delle donne, raccolgono le loro testimonianze, supportano chi ha paura di denunciare. Sono alcuni degli obiettivi della campagna "Questo non è amore" che anche a Cagliari ha preso il via con il "Progetto Camper - Il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere".



Lo stand e il camper sono stati posizionati in piazza Repubblica, davanti al Palazzo di giustizia, mentre nei prossimi giorni si sposterà a Carbonia, Iglesias e Quartu.