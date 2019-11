Inaugura il centro Antiviolenza per le donne di Luna e Sole Onlus: "Non sentitevi mai sole, noi ci siamo per aiutarvi"

In via Ariosto 24, a Cagliari, un punto di riferimento importante per le vittime di violenza di genere

Di: Alessandro Congia

La presidentessa di "Luna e Sole Onlus", Marinella Canu, assieme all'avvocato cagliaritano Gianfranco Piscitelli, non a caso hanno scelto un giorno importante per inaugurare il centro antiviolenza in via Ariosto 24, a Cagliari. Oggi, 25 novembre, ricorre la giornata mondiale contro la violenza e i maltrattamenti sulle donne: "Chi ha bisogno di aiuto, sa dove trovarci - dicono Canu e Piscitelli - sono già tanti i casi drammatici di cui ci siano occupati e continuiamo ad occuparci in stretta collaborazione con la Procura e le forze dell'ordine. Non abbiate timore di denunciare - dicono i promotori - non sentitevi mai sole perché sulle violenze di genere non si può e non si deve stare in silenzio".



Guardate la video intervista