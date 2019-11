La storia a lieto fine del gattino in fin di vita GianPuzzy: i volontari di Micilandia&Co Onlus gli trovano una padrona e una casa

Una vicenda che per mesi ha tenuto col fiato sospeso migliaia di persone sul web: il micetto era stato trovato in mezzo alla strada in fin di vita con la mandibola fracassata

Di: Alessandro Congia

Un bellissimo post scritto da Margherita di Micilandia &Co Onlus, che da anni si occupa di salvare tanti gattini abbandonati e malandati, chiude con un lieto fine la vicenda di GianPuzzy, che dopo essere stato sottoposto ad importanti cure veterinarie dello staff della clinica Frongia di via Liguria, ha trovato finalmente una padroncina.

Ecco il commovente post:

E cosi tata... eccoci qui.

Io sono pronto, e so che lo sei anche tu.

Ci siamo preparati tanto a questo momento, mi hai raccontato tante volte le meraviglie che mi avrebbero atteso una volta guarito... perché in fondo noi non avevamo nessun dubbio.

Mi hai sempre detto che sono un gattino coraggioso, ti ho sempre detto che sei la migliore delle tate che potessi trovare.

Ora sono pronto tata...

Il tempo di dire ancora due cosine, prima di dare inizio a quella che sarà la mia nuova vita:

Grazie tate per avermi salvato da quel parcheggio

Ero un micio di nessuno, ignorato e scacciato. Mi avete fatto diventare il micio di tutti ❤

E poi da micio di tutti avete capito che avevo solo bisogno di diventare il micio di qualcuno.

Grazie tata per aver capito l'importanza di avere una famiglia tutta mia, di aver scelto di lasciarmi andare ma di tenermi sempre custodito nel cuore.

Grazie ai dottori bravi che con me hanno fatto dei miracoli delle meraviglie.

Grazie a tutti i miei fans per le parole dolci che hanno sempre avuto nei miei riguardi.

Grazie tate per aver scelto di portarmi voi stesse a Milano, concludendo assieme questa bellissima avventura.

Grazie alla zia Elena che verrà a prendermi all'aeroporto per tenermi con sé fino a che mami e papi non verranno a prendermi.

Tatine mie, vi voglio un gran bene

Ma ora è arrivato proprio il momento di andare..

Tata non piangere... mi hai sempre detto che sono nato per essere amore.

E io ti volevo dire che anche tu che sei nata per dare amore. E quando si ama non è mai un addio, ma un meraviglioso arrivederci.

Grazie per aver raccontato a tutti la mia storia.

Per averla racchiusa tra le righe di un libricino.

Ciao tatine mie ❤

GianPuzzy delle meraviglie