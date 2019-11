Elisa Piga, la bella pastora di Serdiana si racconta: la sua vita, gli animali e l’amore per il suo lavoro. VIDEO

Le telecamere di Sardegna Live l’hanno raggiunta a Soleminis, dove lavora ogni giorno e dedica tanto amore ai suoi animali

Di: Alessandro Congia

La sveglia suona presto per lei, ma per un motivo ben preciso: accudire i suo animali, portare le pecore e le caprette al pascolo, seguire il bestiame in azienda.

Cavalli, mucche, capre, pecore, asinelli, maiali, animali da fattoria, cani e gatti: “Stare all’aria aperta – dice Elisa, giovanissima 20enne – non ha eguali, il lavoro è faticoso e non ci sono feste comandate che tengano, ma tutto ciò che io e la mia famiglia facciamo ci ripaga davvero tanto. Amo la mia terra, gli animali, non andrei mai via da qui”. Un accenno anche alla battaglia dei suoi colleghi pastori e allevatori sardi per il prezzo del latte, poi un accenno all’allevamento intensivo e sconsiderato, dove il bestiame viene “cresciuto” troppo in fretta,

Con Lucio, il simpaticissimo capretto-mascotte, diventato il piccolo di casa, sempre presente: “Le mie amiche andavano in discoteca, mentre io al mattino presto andavo a mungere: sentire il rumore dei campanacci al mattino presto lo preferisco rispetto al rumore del traffico e delle macchine in centro città”. Ecco come si svolge la giornata tipo di Elisa Piga.

