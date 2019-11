“Il mio braccio destro in Comune? E’ Rachele Carta”. Ecco la nuova baby sindaca dei ragazzi

Fausto Piga, primo cittadino di Barrali, entusiasta per il nuovo consiglio comunale giovanile, presieduto da Rachele Carta

Di: Alessandro Congia

Frequenta la seconda media del paese e ora indossa anche lei, con orgoglio, come lo stesso primo cittadino, Fausto Piga, la fascia tricolore: insieme ai suoi nuovi colleghi giovanissimi, porterà avanti questa iniziativa che rientra nel progetto di educazione civica: “Ecco il mio nuovo braccio destro – dice il sindaco Fausto Piga – Rachele Carta è il nuovo Sindaco dei ragazzi, con un responso democratico delle urne dopo il voto: gli eletti del Consiglio comunale dei ragazzi sono: Salvatore Argiolas, Alberto Follesa, Mirko Origa, Sonia Lonis, Giorgia Spada. A tutti loro va un augurio di buon lavoro. Colgo l'occasione anche per ringraziare tutti gli altri baby candidati che non hanno raccolto preferenze sufficienti per essere eletti, ma che hanno comunque contribuito con la loro disponibilità e il loro interesse al rinnovamento dell'ottava edizione del progetto. Oggi - dice ancora il sindaco Fausto Piga - abbiamo vinto tutti e tutti lavoreremo insieme per il paese”.