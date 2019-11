"Le paste invendute? Ai poveri". Il cuore d'oro di Nicola Loi

Una bellissima iniziativa in via Fiume, sede della pasticceria del giovane

Di: Alessandro Congia

Ogni sera, fuori dal locale, vengono appesi dei sacchetti e chi ne ha bisogno, può tranquillamente prendere ciò che vuole.



Nicola Loi è un pasticcere dal cuore d'oro, non se la sentiva di buttare le paste invendute del giorno: così, ha deciso di mettere fuori dall'attività che gestisce alcuni sacchetti con dei pacchetti.



Così, in via Fiume, all'orario di chiusura e con la discrezione di chi ha veramente bisogno e non ama mostrare le proprie condizioni di povertà, ha a disposizione le paste e i dolci non venduti.



È il piccolo - grande regalo di buon cuore è apprezzato tantissimo da chi è indigente: Nicola ha pensato cosi, nel suo piccolo, di rendersi utile con un gesto bellissimo per chi ha bisogno di un po di felicità e dolcezza.