Via Timavo, il rogo nelle cantine è doloso. Truzzu: "Ora bonifica dei luoghi, telecamere e cantine chiuse"

Pugno duro del Comune dopo l'incendio di questa mattina alle 5

Di: Alessandro Congia

Una quindicina di squadre dei Vigili del Fuoco, uomini e mezzi impegnati poco prima delle 5 per un rogo che forse poteva essere sicuramente evitato.



Le cantine di via Timavo erano stracolme di rifiuti di ogni genere, ammassati sotto le abitazioni: qualcuno ha pensato "bene" di applicare le fiamme e fortunatamente non è avvenuta una tragedia.



Il sindaco Paolo Truzzu è perentorio: "Stamattina alle 5 è scoppiato un incendio, probabilmente di origine dolosa, in uno scantinato di via Timavo. Dentro c’era di tutto - dice il numero uno di Palazzo Bacaredda - sacchi di spazzatura, ruote, pezzi di motorino, biciclette e tanto altro.

Ho fatto un sopralluogo straordinario insieme alla polizia locale e ai tecnici dell’amministrazione. Ripuliremo l’area esterna e interna, aumenteremo i controlli, posizioneremo un paio di telecamere e chiuderemo definitivamente le cantine.

Visitare anche i luoghi più difficili e ascoltare i cittadini onesti - conclude Truzzu - è un nostro preciso impegno".