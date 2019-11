La cascata di Sa Spendula, lo spettacolo della natura in questo bellissimo video

Lo spettacolo della natura decantato anche da Gabriele D’annunzio

Di: Alessandro Congia

Chi dice che una giornata piovosa dev'essere per forza di cose una brutta giornata? In questo momento la cascata di Sa Spendula è così. Siamo a Villacidro un piccolo centro del medio Campidano ,poco distante dal centro abitato troviamo una delle cascate più spettacolari della Sardegna, tanto da essere decantata da Gabriele D'Annunzio​ in un sonetto composto in occasione di una sua visita nell’Isola nel 1882.

Grazie alle piogge di questi giorni il Rio Coxinas ha ridato vita a questo spettacolo naturale,tre salti consecutivi per un’altezza massima di 60 metri di dislivello, tre piccole piscine naturali in altrettanti punti di caduta per poi confluire in una gola di particolare pregio naturalistico.

Questa cascata è facilmente raggiungibile, basta arrivare a Villacidro e seguire le indicazioni per sa Spendula,dal parcheggio alla cascata sono poche centinaia di metri, prestare attenzione alle rocce granitiche rese scivolosissime dall'acqua.

Due ragazzi amanti della natura e non solo

BA.SE Sardegna (la pagina è su Facebook), è un nuovo progetto che nasce dall’idea di due ragazzi: Sebastian e Davide: “Il nostro obbiettivo è quello di far conoscere le meraviglie del mondo attraverso la nostra insaziabile passione per i viaggi – dicono - senza però mai trascurare la nostra terra perchè la nostra casa è il mondo ma il nostro punto di partenza sarà sempre la Sardegna.

Vogliamo mettere al vostro servizio la nostra passione, le nostre conoscenze e competenze in modo da farvi vivere delle esperienze uniche e indimenticabili, visitando gli angoli più suggestivi, selvaggi e perché no, anche quelli meno conosciuti della Sardegna. e non solo”.

VIDEO