Marzia e le ragazze del salone Degradè Joelle contro la Violenza sulle donne: “Il ricavato di una giornata di lavoro? Devoluto al progetto di solidarietà”

Il 25 novembre 2019 si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne: ecco l’idea dell’imprenditrice Marzia Pusceddu

Di: Alessandro Congia

Lavorare in un giorno che, per chi è del settore, è solitamente giornata di riposo, farlo per poi aiutare chi ha bisogno. L'idea è concepita in città, chi la racconta ha appena 31 anni, è una giovane imprenditrice cagliaritana e ha uno staff tutto al femminile.

E a dicembre il suo salone, interamente tirato su con tanto sacrificio, compie 2 anni. Prima di spegnere le candeline però, un mese prima, esattamente lunedì 25 novembre, si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne: “In un anno sono cambiate tante cose – ammette Marzia Pusceddu - il team è cresciuto ora è composto da 5 donne, con una piccola mascotte, mia figlia. Con il mio staff abbiamo deciso di sposare un argomento molto importante per la cronaca di questi ultimi anni , la violenza sulle donne, infatti in occasione di questo importante giorno, il Centro Degradè Joelle L25 in Via Dante 118, a Cagliari, eseguirà un apertura straordinaria di Lunedi. Le mie ragazze – dice Marzia - hanno espresso il desiderio di creare un evento e io nel sentire la loro motivazione non ho esitato due volte a lasciar carta bianca. Hanno organizzato una giornata di solidarietà, l'iniziativa prevede di devolvere l'intero ricavato del servizio Cura & Piega al progetto LEI, che da anni aiuta le donne vittime di violenza.. il tutto reso possibile dalla nostra azienda Wella Professional. Credo che un po’ tutti dovremo sensibilizzarci su questo argomento, la violenza sulle donne, la violenza domestica è più comune di quel che si pensa perché troppo spesso l’orco è quello che dorme con noi...Speriamo che questa giornata ci permetta di dare un contributo ... ma sopratutto che faccia trovar il coraggio a tante ragazze di dire Basta”.

E’ possibile dare un contributo partecipando all'iniziativa recandosi il 25 novembre nel salone per una piega o un trattamento ristrutturante e potersi unire alle giovanissime parrucchiere per dire ‘Basta una volta per tutte’. Per le informazioni si può contattare il numero 070/4560566 per fissare il vostro appuntamento.