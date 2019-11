Fabrizio Raccis, scrittore sardo e il suo nuovo libro “Carne di Batzabea, la poesia d’amore che si insinua nelle ferite aperte dell’esistenza”

Un’altra opera del giovane scrittore 36enne cagliaritano

Di: Alessandro Congia

“Fabrizio è un poeta autentico perché conosce il sanguinare delle parole. Il suo scrivere evita gli orpelli. Sulla pagina arriva una poesia schietta in cui l’amore per una donna si fa toccare con mano nella sua autenticità carnale.”

Così scrive Nicola Vacca affermato critico letterario in una recente recensione sull'ultima fatica letteraria dell'autore cagliaritano Fabrizio Raccis che ha pubblicato la sua sesta raccolta di poesie dal titolo Carne di Betzabea, poesie d'amore.

Raccis nonostante la sua giovane età ha già pubblicato una decina di libri che spaziano dalla poesia alla narrativa ispirandosi ai luoghi frequentati fin da bambino, come Cagliari e il centro storico di Castello. Questa volta dopo tre anni di lontananza dall'ambiente poetico l'autore ha deciso di dare alle stampe una raccolta di poesie d'amore ben lontane dai classici componimenti contemporanei.

Queste poesie sono l'inno alla donna per eccellenza, nella forma carnale e spirituale, quasi un segno di devozione verso la forma femminile dove si manifesta una certa maturità emotiva nel poeta. Cosi spiega l'autore: “La mia è una raccolta molto lontana dal genere che ci hanno abituato i social o i soliti premi letterari, o persino gli editori stessi, ogni mia raccolta ha un tema centrale e ogni componimento in questo libro racconta un frammento di questa storia d'amore. Non a caso il titolo del libro richiama il nome di Betzabea, la donna che fece perdere la testa al famoso Re Davide citato nella bibbia. Ho fatto mia questa storia epica e ho riscritto in versi le mie esperienze personali con un dualismo emotivo reale. Il libro è stato più volte rifiutato da diverse case editrici che affermavano che la poesia d'amore non vende, ma finalmente ha visto la luce, ne è valsa la pena? Spetta a voi lettori leggerlo e giudicarlo!”

Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice Catartica Edizioni(Sassari) di Giovanni Fara che si sta distinguendo nel panorama editoriale sardo con grandi iniziative culturali come la seconda edizione del Festival letterario Sas Puntas, che anche quest'anno ha coinvolto centinaia di lettori e scrittori per le vie della città di Tissi un comune della Sardegna nord-occidentale. Il libro è stato inserito nella collana Tremori e presto sarà presentato in un tour di presentazioni che attraverseranno la Sardegna con eventi poetici a tema, è gia reperibile su tutti i canali di vendita online e anche nel sito della stessa casa editrice:

www.catarticaedizioni.com/2019/06/carne-di-betzabea-fabrizio-raccis.html