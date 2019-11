Buon compleanno Rombo di tuono.

Gigi Riva compie 75 anni.

Di: Redazione Sardegna Live

La Sardegna festeggia il compleanno di uno dei personaggi più amati di sempre.

Tra i migliori giocatori del calcio nazionale e non solo, classe 1944, oggi Riva è ancora amato da tutti gli appassionati calcio. Anche dai più giovani che non hanno avuto la fortuna, per questioni anagrafiche, di vederlo giocare.

Circa 250 i gol segnati in carriera. Recordman con 35 reti messe a segno in appena 42 gare con la maglia azzurra.

Un grande campione, una vera leggenda.