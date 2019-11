Autopsia sul corpo di Mattia Ennas, Gianfranco Piscitelli: “Non ci fermeremo finchè non avremo verità e giustizia per Mattia

Questa mattina l’incarico al perito

Di: Alessandro Congia

“Oggi alle 10 nella sua stanza della Procura della Repubblica di Cagliari il pm dottor Lussu ha dato incarico al perito medico legale di procedere all'autopsia sul corpo riesumato del povero Mattia Ennas. I genitori, rappresentati ed assistiti dall'avvocato Gianfrancesco Piscitelli hanno incaricato come perito di parte la nota antropologa ed odontologa dott.ssa Chantal Milani, già capitano dei Ris, per le valutazioni ossee e le considerazioni su modalità e circostanze della caduta. Verrà richiesta una preventiva tac total body sul corpo di Mattia”.

L’avvocato Gianfranco Piscitelli, legale della famiglia del povero Mattia e acceso sostenitore che la verità possa essere fatta al più presto, è deciso più che mai ad andare avanti. Perché da accertare e da capire, ma soprattutto da appurare, è come siano andate effettivamente le cose: il giallo ruota attorno allo scorso 25 agosto, giorno in cui il 19enne è morto tragicamente dopo la caduta da un palazzo di Mulinu Becciu. Gesto volontario del ragazzo oppure c’è qualcuno dietro questa drammatica vicenda? Cosa è accaduto nelle ore precedenti all’episodio? Dubbi e tante zone d'ombra che i familiari di Mattia e il legale Piscitelli vogliono chiarire una volta per tutte.