Matteo Pitzalis e la sua lotta contro il tumore: “Ho creato il personaggio Cancer Man per ridare coraggio a chi combatte come me”

E’ possibile aiutare Matteo effettuando una donazione per sostenere le continue spese di trasferta medica

Di: Alessandro Congia

“Chi è Cancer Man? Lui nasce dalla necessità di raccontare la mia storia di malato oncologico. Da un anno a questa parte la mia vita si è svolta tra casa e ospedale e durante le varie degenze ho riscontrato numerose pecche nel sistema sanitario. Ho deciso quindi di creare un personaggio immaginario, un supereroe che potesse dare voce a chi si trova nelle mie stesse condizioni ma non è in grado di parlare dei propri problemi e disagi. Cancer Man parla della propria quotidianità, dà pillole di sopravvivenza ospedaliera, cerca di sensibilizzare il più possibile le persone nei confronti di ciò che è la vita di un malato e di chi gli sta intorno.

Bisogna abbattere il tabù del cancro, non bisogna avere paura o vergogna di parlarne e soprattutto non bisogna avere paura di nominarlo; non si decide di averlo, succede e basta e quando ciò accade bisogna conviverci e fare tutto ciò che in nostro potere per combatterlo e tornare alla nostra vita normale.

Ciò non vuol dire che nel frattempo non si abbia il diritto di vivere comunque felici e sereni, essendo grati per ogni giorno in più che ci viene concesso e soprattutto con il sacrosanto diritto di vivere dignitosamente, fuori e dentro gli ospedali”.

Matteo Pitzalis non si vuole arrendere e dal suo profilo face book lancia un appello affinchè chi può contribuire alle spese di trasferta per curarsi può farlo.

Con la tua donazione aiuterai Cancer Man nelle onerose spese mediche sanitarie che deve sostenere per viaggiare dalla Sardegna all'Azienda Ospedaliera di Padova. Cancerman ha bisogno del tuo aiuto per riuscire a debellare definitivamente un importante colangio carcinoma parietale e continuare a vivere crescendo i suoi piccoli bambini.

Cancer Man ha anche una famiglia, 2 splendidi bambini e una moglie forte che lo sostiene e accompagna nei viaggi. Grazie a loro trova la forza per combattere e dare un senso a questa lotta contro il cancro.

Cercando di garantire la presenza di un Padre nel loro futuro.

Con la vostra donazione non aiutate soltanto me, ma date ai miei figli la possibilità di avere un padre accanto il più possibile nella loro vita e un marito per mia moglie. Grazie di ❤️ a tutti, anche un solo euro per me fa la differenza.

Il vostro sostegno mi permetterà di continuare a curare nel centro d'eccellenza qui a Padova, purtroppo la realtà sanitaria Sarda non mi consentiva più di avere delle cure adeguate per questo son dovuto fuggire qui per iniziare ad avere dei riscontri positivi nelle miei cure.

Consiglio sempre a chi come me si trova in Sardegna e non riceve le dovute cure, di volare via in un centro d'eccellenza specializzato del nord Italia e cercare il meglio.

Tentate il 110% delle opportunità che avete a disposizione pur di vincere la battaglia, per non avere rimorsi, così da dire io ci ho provato 💪

Grazie. Cancer Man

Per effettuare una donazione: https://www.facebook.com/donate/449738922337506/10157847804299656/