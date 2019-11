Massimo, 29 anni, una vita spezzata in quell’incrocio maledetto. Cagliari sotto shock

Il ragazzo, ben conosciuto e stimato in città, lascia anche un bimbo di appena due anni

Di: Alessandro Congia

Una tragedia, una bruttissima notizia intorno alle 2 del mattino che ha sconvolto la città, in lacrime e nel dolore i parenti, familiari, amici del giovane, padre di un bimbo di due anni e felicemente fidanzato.

Tantissime persone che conoscevano quel bravo ragazzo, grande lavoratore e buono con tutti: la cronaca è ormai nota, Massimo Melis, (dipendente in un noto locale alle Vele, a Quartucciu), alla guida della sua moto, una Honda 650, nel transitare sul viale Marconi, proveniente da Quartu con direzione via San Benedetto, superata l'intersezione semaforica con la via Sarpi, all'altezza del distributore Tamoil, si è scontrato con un'auto che proveniva dalla sua sinistra.

Dopo l'urto il conducente del veicolo si è dato alla fuga con direzione via San Benedetto, ma accortosi della gravità del fatto si è poi presentato presso la stazione - Comando Compagnia dei Carabinieri di via Nuoro un 61enne residente nell'hinterland cagliaritano, dichiarandosi conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro.

Il conducente del motociclo è deceduto sul posto in seguito alle lesioni riportate. I veicoli, compresa l'autovettura, sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, mentre il conducente dell'auto è stato denunciato a piede libero in Procura dagli stessi Carabinieri per omicidio stradale.

Sono tuttora in corso da parte della Polizia Municipale, intervenuta immediatamente sul posto, gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.