Alessio Carta, 28 anni da Pirri, artista da strada: "Con le mie canzoni faccio nascere un sorriso alla gente". VIDEO

Conosciuto nell'hinterland cagliaritano, un passato al Conservatorio e con la passione per il canto

Di: Alessandro Congia

Ha vissuto anche a Londra, i suoi studi al Conservatorio musicale gli hanno consentito di perfezionare la sua passione innata per il canto, la musica. Ha un trascorso di numerosi contest musicali un po ovunque: Alessio Carta, 28enne, di Pirri, ha voluto provare l'emozione di esibirsi come artista da strada (come ad esempio fa Moses in giro per il mondo), tra le vie dello shopping in città.



"Ho scoperto come una canzone giusta fa cambiare in meglio l'espressione dei passanti - dice Alessio, seduto all'angolo tra via Manno e via Baylle - e il sorriso della gente ti ripaga tantissimo".



Alessio si esibisce nelle serate dei locali per animazione ed intrattenimento, continua a studiare canto alla VoicePower del maestro Sergio Calafiura. Il suo motto? "Spero di avere l'occasione di donare ciò che ho e spero che possa aiutare gli altri a provare emozione".



Guardate il Video