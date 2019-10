Bufera Auchan-Conad, anche a S.Gilla e Marconi dipendenti in stato di agitazione. VIDEO

In Sardegna sono circa 700 i lavoratori degli ipermercati, ecco la situazione

Di: Alessandro Congia

Protesta anche a Cagliari e Pirri dei circa 400 dipendenti delle 2 Auchan e circa 700 in Sardegna dei dipendenti degli ipermercati. «Conad così non va», c'era scritto sulle magliette bianche indossate da i dipendenti delle due Auchan Marconi e Santa Gilla - cassieri, venditori amministrativi, manager, addetti alla logistica e dipendenti dell’indotto - degli ipermercati Auchan e Sma che hanno manifestato questa mattina, come in tutte le Auchan in Italia Le bandiere delle tre federazioni sindacali di settore, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Tucs.

Il timore dei dipendenti è quello di perdere il lavoro dopo l'acquisizione da parte di Conad dei punti vendita di Sma e Auchan. Ribadisce il segretario Giuseppe Atzori della Fisascat Cisl sarda «Non esiste un piano industriale che dia una visione completa delle intenzioni di Conad. Siamo preoccupati in particolare per il futuro di questi lavoratori ». Ribadisce La segretaria Fisascat Cisl Cagliari.

La preoccupazione nasce dal modello con cui Conad gestisce i suoi punti vendita. A differenza di altre catene della grande distribuzione infatti la cooperativa bolognese si regge su un modello di business che si basa sul l'assegnazione dei singoli punti vendita a diversi piccoli imprenditori.

Dice la Segretaria regionale della Filcams regionale Nella Milazzo In questo modo - è il timore dei lavoratori - è molto più difficile garantire il posto a tutti e 18mila i dipendenti coinvolti nei quasi 300 ipermercati che passeranno a Conad.

«Conad - si rifiuta di garantirci che tutti posti saranno salvati». Per adesso la cessione aziendale è avvenuta per 109 punti vendita, coinvolgendo circa 5.400. Nel Lazio i lavoratori interessati sono circa 2mila e per adesso il cambio di marchio ha toccato 18 supermercati per un totale di 618 dipendenti.

Ribadiscono la Filcams Cgil e la Fisascat Cisl.

Oggi si terrà sul punto un incontro al ministero dello Sviluppo economico a Roma. E sarà supportato in concomitanza una manifestazione e un presidio organizzato dalle 3 Organizzazioni sindacali Filcams Cgil-Fisascat Cisl - Uiltucs , Dove sono attesi circa 600 lavoratori dell’intera rete, comprese le sedi e la logistica, provenienti da tutta Italia. Nello stesso momento si manifestata in tutte le Auchan di Italia .