Mauro Pili, Unidos: “Ecco come mitragliano, bombardano e devastano le spiagge più belle della Sardegna”. IL VIDEO

Pili: “Un video shock, quello che nessuno ha mai visto, i giudici, se esistono, fermino questo disastro ambientale”

Di: Alessandro Congia

“Ecco come mitragliano, bombardano e devastano le spiagge più belle della Sardegna, un video sfuggito alla censura del Ministero della Difesa”.

Apre così, con poche righe, il post sui social di Mauro Pili, leader di Unidos, che accompagnano un video girato a bordo di un elicottero, durante le esercitazioni militari, col rumore assordante dei proiettili sparati dal velivolo: “Un vero e proprio agguato alla nostra terra, alle sue bellezze più straordinarie, ogni Sardo, e non solo, che ama la sua terra dovrebbe indignarsi – scrive Mauro Pili, ex Governatore della Sardegna - i giudici, se esistono, fermino questo disastro ambientale, e vogliano far finire in galera me perché mi sono avvicinato a quelle spiagge con la bandiera del Popolo Sardo. Ogni sardo – conclude Pili – deve condividerlo per chiedere giustizia per la Sardegna”.

VIDEO