Mangiano cibo giapponese e vanno via senza pagare, lo staff di Roka: “Tre giorni di tempo per rimediare, altrimenti vi denunciamo”

Ancora un altro episodio avvenuto nel locale di viale Diaz

Di: Alessandro Congia

Forse sono stati fin troppo ‘distratti’, forse non si sono accorti che all’interno del locale di viale Diaz c’è il sistema di videosorveglianza, forse torneranno a pagare, chissà.

Fatto sta che anche stavolta, la direzione del Roka Japanese Restaurant di Cagliari non ci sta nel constatare la fuga dei "clienti" non proprio solerti nel pagare il conto, così anche in questa situazione, lo staff ha nuovamente pubblicato (per la seconda volta, come avvenuto alcuni mesi fa), un altro episodio di insolvenza fraudolenta, perpetrato da due giovani. Però, i gestori avvisano e rammentano: “Se tornano tranquillamente a pagare il conto, tutto è risolto, niente denuncia”.

Lo staff di Roka

“Ieri sera questi due ragazzi sono scappati senza pagare dal nostro ristorante.

Avremmo potuto denunciare subito, invece abbiamo ritenuto giusto dare anche a loro la stessa possibilità che avevamo dato in un’altra occasione.

Chiediamo a tutti la condivisione di questo post affinché anche a loro giunga questa notizia e sappiano che hanno tre giorni di tempo per tornare sui loro passi e rimediare a questa disonesta azione”.