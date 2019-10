La discarica abusiva in via Piave? A ripulirla ci pensano Edmondo Argiolas e i ciclisti di “FasolBike”. LE FOTO

Una bella iniziativa ecologica, in via Piave, nei pressi del Rio Matzeu, il sodalizio sestese prepara la gara di ciclocross di dicembre

Di: Alessandro Congia

Che i sestesi (alcuni, per la verità), fossero maleducati o irrispettosi dell’ambiente è cosa ormai assodata, ma dall’altro lato della barricata c’è chi è sensibile all’ambiente e ci tiene a mantenere pulito ciò che poco prima era deturpato da rifiuti. Bombole, plastica, macerie a tanto altro: questo è quanto hanno raccolto i ciclisti di FasolBike, con Edmondo Argiolas come capofila, con tanti volontari che si sono attrezzati con guanti, rastrelli e buste per raccogliere e conferire in maniera corretta la pattumiera abusiva nei pressi della bellissima area bici curata dall’associazione dilettantistica sestese:

“Per il secondo anno il 15 dicembre 2019 in via Piave si disputerà la gara Ciclocross Città di Sestu, organizzata dalla società Fasolbike. Pertanto anche quest’anno ci troviamo a ripulire su tutto il tracciato l’immondezza che qualcuno ha sbadatamente lasciato o dimenticato li, invitiamo tutti a darci una mano per lasciare il posto pulito”. Detto e fatto: via Piave, nei pressi dell’area adiacente la guardia medica, tutto è tornato pulito. Alla faccia dei maleducati incivili".