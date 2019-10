“Al cimitero di San Michele? Regna la discarica abusiva sotto gli occhi dei familiari dei defunti”

La foto-denuncia di Valerio Piga, di “Arrosa Collettivo”, che mette in risalto l’assurda situazione in via Monferrato, accanto ai cancelli del camposanto

Di: Alessandro Congia

L’oscurità, dal crepuscolo fino all’alba, rendono le ‘cose’ molto più facili per chi, indisturbato, può disfarsi di spazzatura, rifiuti ingombranti, macerie e ogni altro genere di rifiuto rimanendo impunito.

“Guardate lo schifo che regna nella zona del Cimitero di San Michele a Cagliari , dove parcheggiano centinaia di persone che devono andare a trovare i loro cari defunti. Nonostante le segnalazioni, è da mesi in queste condizioni. Valerio Piga portavoce di Arrosa Collettivo”.

La segnalazione che pubblichiamo, giunta al nostro giornale, purtroppo non è nuova a questo genere di situazioni, già in passato Sardegna Live si è già occupata di un fenomeno più che allarmante: accanto all’area perimetrale del cimitero, nei pressi di via Aldo Marongiu e traverse limitrofe, chiunque può abbandonare bustoni colmi di porcherie, plastica, indumenti usati, vetro e rifiuti pericolosi.

Da ribadire, nel caso ce ne fosse bisogno, come le operazioni di bonifica dettate dal Comune procedono a ritmo serrato, non solo in centro ma anche nelle zone periferiche: qualche settimana fa, l’ennesima compiuta dagli operai incaricati proprio in quell’area frequentata anche da “clienti” delle lucciole, tossici e incivili. Poi, tutto torna come prima puntualmente, nell’inciviltà generale e nel degrado più assoluto.

(in basso, la posizione da Google Maps della zona)