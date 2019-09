Paolo Truzzu sulla ‘guerra ai rifiuti selvaggi’, in arrivo 3500 cartelle mai spedite per la Tari

Proseguono intanto le attività di bonifica nelle zone maggiormente degradate e i controlli ispettivi della Polizia Municipale per stanare e sanzionare i maleducati

Di: Alessandro Congia

Sporca anche chi non paga da anni? Forse, fatto sta che dal Comune il primo cittadino Paolo Truzzu annuncia imminenti contromosse al disordine dei rifiuti in centro e periferia: “Stiamo lavorando sul fronte dell’evasione – dice il sindaco – con i tanti “nuovi utenti”, la maggior parte di loro non ha ancora ricevuto la cartella di pagamento, pertanto abbiamo deciso di esternalizzare parte del servizio e inviare subito l’avviso a circa 3500 soggetti. Se i risultati saranno positivi a breve seguiranno gli altri 7000 circa, sperando che pagando tutti si paghi di meno”.

Non solo, prosegue anche la lotta per sanzionare pesantemente (le multe partono dai 600 euro), nei confronti degli incivili che notte e giorno abbandonano i rifiuti ovunque: “Il lavoro di pulizia della città dai cumuli continua – prosegue Truzzu - un durissimo lavoro che portiamo avanti quotidianamente. Anche se è difficile comprendere come si possa riempire di immondizia il retro di una scuola (via Brianza) dove studiano i nostri e vostri figli. Continua anche l’attività di vigilanza - dice il numero uno di palazzo Bacaredda - che ha permesso di sanzionare diverse persone, anche quelli che potrebbero essere definiti insospettabili (incredibilmente sono stati sanzionati anche alcuni che pagano la Tari). Stiamo studiando poi soluzioni che ci consentano di sostituire lo spazzamento, oggi inadeguato, dei marciapiedi con il lavaggio”.