Sofia, la piccola schiacciata 3 anni fa da un pallet alla Metro: chiesta la condanna per due imputati

Il verdetto è atteso per il 31 ottobre, la bimba di appena due anni è morta ad ottobre di 3 anni fa

Di: Alessandro Congia

La sentenza è fissata per il 31 ottobre 2019, data in cui ci sarà l’esito del processo abbreviato per la morte della piccola Sofia Saddi, la piccola di appena due anni di età rimasta schiacciata da un pallet di 350 chili il 21 ottobre del 2016, all’interno del centro commerciale Metro di viale Elmas, mentre si trovava con i genitori.

Durante la requisitoria il pm Andrea Massidda ha chiesto la condanna a tre mesi, con pena sospesa, nei confronti di Maurizio Casalotto Cossu, milanese, amministratore della Metro Italia Cash and Carry spa e Fortunato Stochino, cagliaritano, dirigente dello stabilimento nella zona industriale di Elmas.

Per i due imputati – come riportato dal quotidiano L’Unione Sarda - il pm Massidda ha comunque limitato la responsabilità dei due imputati, concludendo con una richiesta di pena contenuta. La bimba sarebbe morta schiacciata dagli imballaggi per il cedimento delle scaffalature, montate probabilmente non a regola d'arte.