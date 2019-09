Ex Discoteca Tsunami, il ‘tempio della musica’ che fu oggi è “regno” di polvere e ruggine. IL VIDEO

Un reportage in esclusiva del video maker, Fabrizio Demontis. Guardate le immagini

Di: Alessandro Congia

E’ proprio il caso di dirlo “Quello che un tempo veniva definito dai cagliaritani "il Tempio della musica" è ora regno di polvere e ruggine”.

Le immagini girate da Fabrizio Demontis lo dimostrano a chiare lettere, quel luogo vissuto da migliaia di giovani e non dell’hinterland cagliaritano, oggi è una cattedrale nel deserto: tantissime le serate organizzate in passato che oggi appaiono come tristi e sbiaditi ricordi.

La discoteca Tsunami è aperta dal 2002. Sin dal suo primo anno lo Tsunami ha fatto parlare di sè per varie ragioni e si è affermata presto come la discoteca trendy più apprezzata in Sardegna.

In tempi recenti la discoteca Tsunami è divenuta celebre anche per i non discotecari per via del terribile incidente che ha tolto la vita a Leandro Misuriello, il talentuoso bassista del gruppo di Carmen Consoli. Prima di allora si parlava dello Tsunami come della discoteca di Marco Tardelli, l'ormai mitico centrocampista della nazionale italiana campione del mondo nel 1982. Tuttavia lo Tsunami ha ben altri meriti per imporsi all'attenzione dei mass media.



La discoteca Tsunami infatti è la punta di diamante del divertimento notturno nella nota località turistica di Santa Margherita. Questa discoteca sorge su una vasta area di 7.000 mq. offrendo una spettacolare area esterna (per quasi 4.000 posti di capienza) ed un'area interna in cui si trovano ben 2 sale. La struttura dello Tsunami, ideata dall'architetto Beppe Riboli, è immersa in un atmosfera mediterranea, ricca di colori e sfumature originali.

La serata principale della discoteca Tsunami è quella del sabato. La parte artistica è curata dallo staff del Corona Club e dal direttore artistico, il celebre Mario Fargetta.

Durante l'inverno lo Tsunami propone sonorità house, con i djs resident Fabrizio Mereu e Alberto Lisini, in sala centrale e la miglior musica commerciale in seconda sala con i djs Kekko Orrù e Ale Flore. La stagione invernale della discoteca Tsunami è basata su pochi appuntamenti importanti con eventi one night di livello nazionale.

Durante la stagione estiva il programma della discoteca Tsunami acquista continuità e propone dei sabato sera di enorme interesse. I djs resident sono spesso affiancati dai nomi più celebri delle consolle italiane come Ivan Iacobucci, Maurizio Gubellini, Paolo Martini, Cody e tantissimi altri. Lo Tsunami collabora in via occasionale con gli staff più prestigiosi della nightlife italiana con eventi in collaborazione con il Supalova o gli staff di discoteche come Pineta e Zangola. Ormai purtroppo chiusa dal 2012. (foto di apertura e nell'articolo, di Filippo Montis)

VIDEO