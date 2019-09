Esemplare di tartaruga Caretta Caretta salvata dai sub a Cala Pira. Le Foto

La bellissima notizia arriva dalle acque antistanti la spiaggia di Cala Pira, il carapace è stato affidato agli agenti della Forestale

Di: Alessandro Congia

Le foto inviate a Sardegna Live da Giorgio Concas mostrano il bellissimo esemplare di tartaruga Caretta Caretta soccorsa nelle acque di Cala Pira: alcuni sub l’hanno trovata mentre era agganciata ad un amo, impigliata in una rete di pescatori.

Sul posto, tra l’ammirazione dei bagnanti per il bellissimo gesto compiuto, sono sopraggiunti gli agenti della Forestale, i quali si sono occupati poi del trasporto della tartaruga in un centro di primo soccorso a Villasimius. La tartaruga sarà successivamente trasferita presso il centro marino di Pula per la riabilitazione e la successiva liberazione nelle acque marine.