Anna La Robina e Patrizia Piras, dopo il rogo della pizzeria: “Ricominceremo tutto da capo, aiutateci a far rinascere lo Scacco Matto”

Il locale di via Darwin è assicurato, ma le lungaggini burocratiche non agevolano le titolari che hanno 15 dipendenti che lavoravano fino a qualche giorno fa

Di: Alessandro Congia

I danni sono ingenti, del ristorante-pizzeria “Scacco Matto y Sueno”, accanto al bocciodromo di via Darwin, è rimasto davvero poco, solo cenere, brandelli anneriti del legno che è stato totalmente distrutto dal rogo di questa notte, (probabilmente causato da un corto circuito), oltre a tutte le attrezzature per lavorare, tavoli, sedie, frigoriferi e materiale vario.

Da qui l’appello di Anna La Robina, che assieme a Patrizia Piras non è nuova in passato per aver organizzato allo Scacco Matto numerose iniziative benefiche a favore di chi è bisognoso: “Chiunque può darci una mano è il benvenuto”.

Il timore è infatti che i tempi più meno lunghi del risarcimento dell’assicurazione (che coprirà i danni subiti) possano creare ancora più danni avuti durante l'episodio di questa notte: infatti, nel locale (tra camerieri, barman e cuochi), ruotano una quindicina di persone che ora purtroppo si ritrovano ferme dal lavoro.