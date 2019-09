Un anno senza Manuel Careddu, il papà Corrado: “Dio perdona, io no”

Parla anche l’avvocato della famiglia del 18enne, Gianfranco Piscitelli: “Non faremo attenuare la luce della Giustizia su questo orrendo fatto di cronaca ingiustificabile”

Di: Alessandro Congia

Un post struggente, che fa male al cuore di chiunque. Il papà di Manuel, Corrado Careddu, piange suo figlio, ucciso barbaramente dai suoi cosiddetti “amici”. Dio perdona, io no, una frase che racchiude in sé una storia orribile, triste, indelebile.

“Corrado, faremo in modo che non si attenui la luce su questo orrendo fatto di cronaca – fa eco l’avvocato di famiglia, Gianfranco Piscitelli - faremo in modo che la Giustizia mantenga la sua severità del primo grado, faremo in modo che il sacrificio di Manuel sia di monito a tanti che sottovalutavano e non comprendevano il dramma che incombe sui nostri figli, i nostri fratelli, seguaci di un modus viventi che li sta distruggendo, anche con la complicità di noi adulti, noi genitori, noi insegnanti, noi ministri di culto, noi Autorità, noi Stato, spettatori inermi e spesso rassegnati e a volte orgogliosi di cotanto scempio. No Corrado io continuerò a lottare con chi, "libero e di buoni costumi" vorrà farlo con me, per estirpare questo male, per far trionfare la Giustizia, quella Vera, per risvegliare le coscienze alla ricerca di quei Valori persi ed il cui risorgere è l'unica soluzione. Chi dimentica cancella – conclude Piscitelli - noi non dimentichiamo”.

E Piscitelli aggiunge: “Un papà che oggi non ha pace è più che comprensibile – dice il legale – un papà che parla di un ricordo che può sbiadire nelle menti e nelle coscienze di tanti, Corrado ha ringraziato davvero tantissime persone che sono state vicine al loro dolore, anche attraverso il memorial, Manuel era un ragazzo riservato e schivo ma anche molto dolce e sensibile, il suo ricordo non sbiadirà mai”.