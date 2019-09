Università, via al test di ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia: ecco l’esercito dei candidati

Atteso per mercoledì 11 settembre alle 11 nei locali della Cittadella universitaria di Monserrato il test d’accesso

Di: Alessandro Congia

Questa la suddivisione delle domande presentate per i diversi corsi offerti dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari: per il corso di laurea in Infermieristica sono state presentate 572 domande per la sede di Cagliari e 118 per la sede di Nuoro (disponibili 80 posti a Cagliari, 30 a Nuoro). Per i 14 posti disponibili nel corso di laurea in Ostetricia i candidati sono 119, mentre per Igiene Dentale le domande sono 77, per 25 posti.

Per Fisioterapia 455 candidati si contenderanno 31 posti, per Educazione professionale 62 candidati cercheranno di ottenere uno dei 30 posti. Sono 216 i candidati per i 24 posti di Logopedia, 54 per i 30 posti di Assistenza sanitaria, 70 domande per i 30 posti di Tecniche della prevenzione e Tecniche di radiologia medica con 178 candidati per 27 posti.

Venerdì scorso si sono svolte le prove di selezione per il corso di laurea in Scienze Motorie. Tra gli iscritti al test c’era anche un detenuto del carcere di Uta, che ha potuto sostenere la prova grazie al protocollo di intesa firmato nei mesi scorsi tra amministrazione carceraria e l’Università di Cagliari. E’ stata costituita una commissione apposita che si è recata in carcere per somministrare il test: tutto si è svolto regolarmente garantendo l’anonimato del detenuto che ha sostenuto la prova.