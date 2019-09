“Avanti un altro” con Paolo Bonolis cerca concorrenti: ecco come partecipare al casting

La produzione televisiva ha confermato la data, Cagliari mercoledì 18 settembre 2019

Di: Alessandro Congia

Ecco come poter partecipare alle selezioni che in Sardegna avranno luogo mercoledì 18 settembre 2019, per candidarsi da tutta l’Isola ai casting del quiz televisivo si deve:

inviare una e-mail a: a.negri@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv)

oppure lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06 62 28 69 00

I candidati saranno poi contattati dalla produzione televisiva la quale comunicherà la sede dove avverranno le selezioni, previste, per l’appunto, in data 18 settembre 2019 nel capoluogo sardo.