San Michele, Commissariato di Polizia-fantasma. Alessandro Congiu, Fsp-Ugl: “Il campanello suona ma i cittadini aspettano invano”

In un quartiere già di per se difficile, dopo le annose polemiche per l’assenza di un presidio territoriale, torna la difficile vertenza del presidio di fronte all’ospedale

Di: Alessandro Congia

“Di questi tempi accade spesso di riscontrare che un immobile strumentale della Polizia di Stato non è presidiato da agenti. Mentre la criminalità avanza e la sicurezza arretra per problemi connessi alla necessità di ottimizzare le risorse disponibili, i vari Questori che si sono susseguiti alla guida della Questura di Cagliari sono stati costretti a chiudere diverse sedi operative per il numero insufficiente di agenti. Il Commissariato di Polizia di Stato di Sant’Avendrace in via Is Mirrionis 155 a Cagliari, strategico presidio per l’alto tasso di criminalità di quella zona e per l’aumento esponenziale della micro-criminalità, dopo gli ultimi e gravi fatti di cronaca è di vitale importanza per tutta la Comunità”.

Lo ribadisce a chiare lettere il segretario provinciale del sindacato Fsp-Ugl della Polizia di Stato, Alessandro Congiu, (nella foto), che sottolinea: “Dopo reiterate richieste di potenziamento di quell’ufficio da parte della FSP Polizia di Cagliari, già Ugl Polizia di Stato, nulla è cambiato. Questa organizzazione sindacale, dopo svariate segnalazioni manifestate dai cittadini di San Michele e Mulinu Becciu, si fa portavoce delle loro esigenze e chiede aiuto al Questore di Cagliari per la grave situazione del Commissariato.

Anche se viene assicurata la presenza sul territorio delle Volanti della Questura, in caso di necessità, non si può rimanere in silenzio per la mancata erogazione dei servizi previsti dalla Carta dei Servizi al cittadino, come quello di esporre denuncia o altri servizi come smarrimenti e passaporti: per essi, i cittadini devono recarsi in via Amat negli Uffici della Questura di Cagliari, con annessi problemi di tempo di arrivo e parcheggio.

Riteniamo che sia necessario assegnare al presidio di Sant’Avendrace circa 20 agenti, indispensabili per il funzionamento della struttura, poiché altrimenti è inutile parlare di “ Polizia di Prossimità”, di Polizia in mezzo alla Gente, quando poi ci troviamo in questa condizione inequivocabilmente disperata.

In questo contesto – territoriale e generale della sicurezza nel nostro Paese e nella nostra Città, è per noi inaccettabile che un Ufficio di Polizia rimanga chiuso.

Chiediamo quindi al Questore di Cagliari e al Prefetto il loro autorevole e immediato intervento, affinchè – conclude Congiu - venga assegnato al Commissariato di Sant’Avendrace nuovo personale, anche mediante assegnazione di destinatari di nuove assunzioni nella Polizia di Stato”.