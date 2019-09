Campagna depredata, una valanga di rifiuti sbarra la strada sterrata a Is Ammostus, nei pressi del Simbirizzi

La vergognosa situazione dell’agro di Quartu, tra via Putzulu e via Ammostus, in linea d’aria con il lago Simbirizzi

Di: Alessandro Congia

Una pessima cartolina che stavolta arriva da Quartu Sant’Elena, esattamente nella zona di Is Ammostrus, in linea d’aria con l’area del Simbirizzi. Le strade campestri adiacenti sono totalmente invase dai rifiuti, questa immagine infatti ritrae un budello sterrato totalmente sbarrato per la presenza di carcasse di televisori, plastica, residui di lavorazione di officine e detriti.

Quel territorio così vasto purtroppo, soprattutto la notte, è meta di maleducati e incivili che rischiano pesanti sanzioni e denunce penali: ciò non scoraggia ancora una volta al’azione barbara e meschina di deturpare le campagne.