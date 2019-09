Via Timavo, la strada della vergogna. Fabrizio Marcello: “Tolta la telecamera? E i controlli dove sono”?

La desolante e copiosa situazione all’esterno del Santissima Trinità, dove i rifiuti continuano ad essere abbandonati sotto le case

Di: Alessandro Congia

Via Timavo uscita dall'Ospedale Santissima Trinità ore 7:00...tolta la telecamera? Finite le promesse elettorali? Ma i controlli?

Lo scrive senza troppi giri di parole, il consigliere comunale del Pd, Fabrizio Marcello, denunciando una situazione davvero penosa: nonostante le recentissime avvisaglie dell’Amministrazione Comunale, che in quella zona ha disposto una maxi bonifica della De.Vizia – Cooplat per la rimozione dell’immondezzaio a bordo strada, con l’installazione di una telecamera posta sopra un lampione pubblico, la vicenda dei “caddozzi” non accenna minimamente a diminuire.

Anzi, la situazione è sempre la medesima: chiunque, in barba a telecamere o meno, continua inesorabilmente a buttare qualsiasi genere di rifiuto, ingombrante, secco, organico, tutto alla rinfusa.

Alla faccia della differenziata e del ‘porta a porta’, direbbe qualcuno, mentre il fenomeno è tale e quale anche tra via Seruci, via Premuda, via La Somme, via Bosco Cappuccio, Is Mirrionis nei pressi dell’omonima piazza e via Serbariu.