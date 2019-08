L’immondezzaio in via Dell’Agricoltura, gli automobilisti abbandonano i rifiuti a bordo strada. VIDEO

La desolante situazione avviene da diverse settimane tra viale Elmas e viale Monastir, dove a bordo strada viene abbandonato di tutto

Di: Alessandro Congia

Il tour del degrado, come è risaputo, dal centro città si sposta verso le zone periferiche, laddove tra le arterie trafficate e di collegamento, ci sono zone ‘nascoste’ o quasi.

Ci troviamo in via Dell’Agricoltura, proprio poco distante dal tugurio-vergogna delle lucciole di colore, un’area totalmente a degrado dove chiunque, soprattutto anche automobilisti di passaggio in arrivo da altri comuni limitrofi, può disfarsi di qualsiasi genere di rifiuto ingombrante. Dove, anche in questo caso, l’Amministrazione Comunale guidata da Paolo Truzzu deve fronteggiare con esorbitanti costi per la bonifica dei luoghi.

