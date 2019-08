Paura meningite, è fuori pericolo il 21enne ricoverato al Policlinico

La bella notizia sul giovane colpito da una una grave forma di sepsi meningococcica

Di: Alessandro Congia

Il bollettino medico del Policlinico è piuttosto incoraggiante, la buona notizia è che il 21enne di Quartucciu, ricoverato dalla settimana scorsa, è fuori pericolo. Allo stato attuale il ragazzo è ancora in reparto per la profilassi necessaria ma non è più in prognosi riservata.

La Asl di Cagliari, nei giorni scorsi, aveva disposto la profilassi per la fidanzata del giovane, i parenti stretti e il gruppo di persone con cui il giovane ha trascorso un periodo di vacanza a Santa Margherita di Pula, prima del malore che lo aveva colto lunedì scorso a Quartucciu.

Inizialmente il primo ricovero era avvenuto a Is Mirrionis, al Santissima Trinità, poi i medici avevano disposto l’immediato trasferimento a Monserrato.