No potho reposare per non dimenticare Daniele Atzori, il tifoso rossoblù colpito da infarto alla Sardegna Arena

Un bellissimo gesto della società Cagliari Calcio prima di Cagliari-Brescia

Di: Alessandro Congia

Poco prima dell’inizio della gara, il pubblico della Sardegna Arena, al Sant'Elia, è stato invitato a cantare “No potho reposare”, poesia d’amore diventata canzone nel 1920, anno di fondazione del Cagliari Calcio, tra le più note della tradizione popolare dell’Isola.

Quest’anno il Club ha deciso di non mettere in vendita il posto in Curva Sud di Daniele Atzori, il tifoso scomparso durante Cagliari-Fiorentina dello scorso 15 marzo. Il suo abbonamento è stato omaggiato alla famiglia.