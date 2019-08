Spiderman Casteddu, 35 anni, di Cagliari: “Far divertire i bambini e fare volontariato fa bene al cuore”. VIDEO

Il personaggio del giorno è l’amatissimo e spericolato 35enne cagliaritano che i bimbi e le famiglie stimano da anni. Guardate il VIDEO

Di: Alessandro Congia

Non vuole rivelare la sua vera identità, come del resto, nei film nessuno sapeva chi si celasse dietro quel vestito, eroe dei buoni e invincibile con i cattivi. Spiderman Casteddu, nella vita reale di tutti i giorni, è un ragazzo cagliaritano di 35 anni, residente a Quartucciu, amante dello sport, del cosplay, e del mondo marvel: “Quest'avventura – racconta a Sardegna Live - e' nata un po’ per caso, ho sempre voluto realizzare dei mini video in giro per la città, anche solo praticando il mio sport. Poi un giorno mi son deciso a unire le varie passioni. Ho acquistato un abito di bassa categoria, molto economico e ho fatto la mia prima apparizione a novembre del 2015 alla fiera di Cagliari per una festa, come artista di strada. Li ho visto che comunque il personaggio era stato apprezzato e così ho deciso di acquistare un vestito molto più definito”.

La passione

Ho incominciato a realizzare dei mini video per il web. – dice - in contemporanea facevo le mie apparizioni come artista di strada in via Garibaldi e nelle vie principali della città, in seguito a tutto questo ho conosciuto un ragazzo che faceva e fa serate per bambini. in tutte le piazza della Sardegna. Cosi ho incominciato a girare per tutti i paesi e città sarde, ricevendo un caloroso apprezzamento, i bimbi impazzivano per me e io per loro. Poi ho conosciuto vari ragazzi dello spettacolo, che mi invitavano a vari eventi, nei teatri e anche si è definita una grande collaborazione. Nel frattempo io inviavo i miei video a più persone possibile, fino a che mi ha contattato la Magnolia per partecipare alla corrida di Carlo Conti su Rai 1”.

In Tv

Ho fatto il provino, son stato scelto per partecipare alla seconda puntata andata in onda in diretta l'anno scorso – racconta il 35enne di Quartucciu - tornando a casa di nuovo sempre più spettacoli serate piazze, e quant'altro e quest'anno son stato richiamato sempre dalla Rai per partecipare a un a puntata dei Soliti Ignoti con Amadeus.

Tutt'ora continuo a girare le piazze esibendomi sempre al meglio delle mie capacita, ovviamente ci sono i pro e i contro di tutto ciò: quello che faccio e bellissimo e molto appagante, lo faccio con tutta la passione e il cuore, ma per far ciò, ci sono sacrifici e sudore, duro lavoro e tantissimo impegno. Agl'occhi dei più sembra una fesseria, una sciocchezza, ma dietro c'è un lavoro, enorme”.

Volontariato, no profit

Spiderman Casteddu ci tiene a dire che il suo passatempo non è remunerato: “Prima di tutto gli allenamenti – dice - io non mi limito a indossare una tuta. io devo interpretare al meglio questo personaggio imponente, quindi sotto con gli esercizi per restare in forma e per riuscire ad eseguire al meglio le mie evoluzioni. Spiderman, non mi da da mangiare, quindi di base io ho un lavoro come tutti, di conseguenza farmi le mie 8 ore di lavoro, poi andare in serata o comunque allenarsi, non è per niente facile. E quando dico serate intende le piazze sarde, non è solo esibirmi fare lo show, ma è anche raggiungere il paese destinato per il giorno, a volte anche 2 ore di macchina, quindi arrivare preparasi ed esibirsi, poi dopo il rientro a casa, altre due ore di auto. L'indomani di nuovo, lavoro-serate o allenamento e cosi via.. quindi tosta... terzo gli abiti e con i pochi mezzi economici devo riuscire a creare costumi più definiti possibili, e che non mi ostacolino troppo per le mie esibizioni con la visibilità ecc, ecco anche il perche delle scarpe da tennis”.

Le sole suole attaccate ai vestiti rendono gli esercizi insicuri e quindi pericolosi, quando mi esibisco devo essere sicuro al 100% di ciò che faccio, per non far male ne a me ne a chi mi sta attorno. Poi che dire, il tempo: spesso incastrare i vari impegni è davvero impossibile, tra lavoro-allenamenti-serate-famiglia e varie apparizioni.. il portare avanti una pagina web, ci vuole davvero tanto impegno e tempo. Purtroppo questo lato qui il pubblico non lo considera nemmeno, leggere dei commenti banali, basati solo sull'apparenza, da veramente fastidio a tal punto da farmi pensare a volte se era giusto e opportuno fare tutto ciò. Ma per fortuna – dice Spiderman - la passione è tanta, quindi eccomi qua sempre più determinato a crescere e a regalare sorrisi e gioia”.

La beneficenza

“Interpretare questo personaggio, anche per beneficenza – racconta il ragazzo - è un’immensa gioia, far dimenticare a persone davvero bisognose, anche solo per poco tempo, dei veri problemi gravi della vita, non ha prezzo, regalare un sorriso a persone che non fanno altro che piangere, è un’immensa gioia, pensate solo ai piccoli pazienti del Pediatrico o all’Oncologico e invito chiunque a farlo perchè davvero ti da una carica unica. Con me, molto spesso, come avete già visto, collaborano altri ragazzi dei cosplayer o in casi più richiesti altri atleti, insieme creiamo un ambiente, uno spettacolo tutto dedicato ai supereroi, con loro creo spesso anche dei cortometraggi, dei filmati avvolte indirizzati a mandare un messaggio preciso e importante, come appunto la donazione del sangue. Ma anche per creare video leggeri e divertenti, io non posso far altro che ringraziare chi mi segue e chi mi sostiene e voglio dire alle male lingue di pensarci a ciò che stanno guardando e di non fermarsi all'apparenza. Un bacione dal Vostro Spiderman Casteddu”.

In basso, uno dei tanti video presenti nella pagina FB https://www.facebook.com/spiderman.casteddu/