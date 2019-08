Escursionista ferita sui monti dei Sette Fratelli, la salvano i Vigili del Fuoco

Ecco l’intervento

Di: Alessandro Congia

Soccorsa persona in luogo impervio, la sala operativa del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari ha ricevuto una richiesta di soccorso intorno alle 17 per una persona infortunata durante un’escursione in montagna sul sentiero Mastinargius in località Maidopis nei monti dei Settefratelli.

All’arrivo sul posto era presente la forestale Regionale e gli uomini dell’agenzia Forestas che hanno prestato i primi soccorsi, ad una donna con una probabile frattura o distorsione al piede.

La squadra di pronto intervento VVF del Comando VVf di Cagliari, con una squadra di specializzati SAF (Soccorso Alpino Fluviale) ha provveduto alla messa in sicurezza della donna, di origini danesi, e trasportarla nei pressi dell’ambulanza del118 presente sullo scenario.