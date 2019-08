Pusher in trappola grazie alla app Youpol, la Polizia arresta un giovane 29enne. Ecco di chi si tratta

Una serra artigianale scoperta dai poliziotti del Commissariato di Quartu, coordinati dal dirigente Fabrizio Selis

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha tatto in arresto Bruno Cogoni, 29enne cagliaritano, pregiudicato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli Agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena, coordinati dal dirigente Fabrizio Selis, a seguito di una segnalazione pervenuta tramite l’App YouPol, hanno scoperto una piantagione di marijuana. In particolare la segnalazione che pervenuta sull’app era precisa ed indicava un’abitazione sita in via dell’Autonomia Regionale Sarda quale luogo di detenzione di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Sezione Anticrimine del Commissariato immediatamente si sono recati ed hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione risultate essere di Bruno Cogoni, pregiudicato già noto per i suoi precedenti di polizia. Sono state sequestrate 103 piante di cannabis trovate in stanze appositamente adibite a serre, 235 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e la somma di 350 euro composta da banconote di piccolo taglio (riconducibili all’attività dello spaccio).

La app

Il Cogoni è stato tratto in arresto e nella mattinata odierna è prevista l’udienza con rito direttissimo. L’applicazione Youpol, è attiva dal febbraio del 2018, e sin da subito si è rivelata un facile ed efficace strumento soprattutto per i più giovani. Nata per segnalare episodi di bullismo e di spaccio di sostanze stupefacenti, questa importante innovazione ha dato già ottimi risultati anche nella nostra provincia tanto che sono pervenute circa 250 segnalazioni di cui 142 per stupefacenti.