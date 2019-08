"Caddozzi, noi vi guardiamo". Il sindaco Paolo Truzzu contro gli incivili della città

Ancora più telecamere e Vigili urbani per scovare chi crea le discariche ovunque

Di: Alessandro Congia

Via San Paolo, giusto per tirare in ballo un esempio, ma sono troppe le zone della città colpite da chi sporca abbandonando cumuli di rifiuti ovunque. Oggi c'è stata l'ennesima bonifica di un altra area degradata, il primo cittadino di Cagliari si lascia andare ad un perentorio sfogo con tanto di post sui social: " Ogni giorno sono in azione squadre di pulizia in città. Oggi ad esempio abbiamo ripulito via San Paolo e altre zone di Cagliari





Qualche “caddozzo” (per usare un eufemismo) che non ha rispetto di nessuno, e nemmeno di se stesso, però si è subito cimentato nel nuovo sport cittadino: il lancio del sacchetto.

Sapete cosa vi dico? Preparatevi. Perché è quasi pronto un sistema capillare di telecamere.



Non solo per potervi sanzionare, ma anche per poter vedere le vostre facce. Per sapere chi siete. Magari per potervi chiedere che gusto ci provate. Magari per potervi chiedere cosa racconterete di questa fantastica giornata ai vostri figli.





Magari per potervi chiedere se consentite a qualcuno di sporcare casa vostra.

Perché di questo si tratta. Noi ripuliremo questa città per dimostrarvi che Cagliari merita, ma voi non meritate Cagliari. Perché chi ama Cagliari la difende".