Sos per ritrovare Raffaele Manca, 87 anni, scomparso dal centro anziani

Un appello dei familiari, l’anziano soffre di Alzheimer

Di: Alessandro Congia

Proseguono senza sosta le ricerche, da parte delle forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, unità cinofile, mezzi aerei e volontari, per ritrovare Raffaele Manca, 87 anni, di Alghero, allontanatosi dal centro residenziale anziani Villa Sant'Agnese di Fertilia, in via Orsera.

L’uomo è malato di Alzheimer, chiunque dovesse vederlo deve avvisare i numeri di emergenza 112 o il 113.