Ferragosto 'ecologico dei bagnanti, Ignazio Masala: "Bustoni pieni zeppi di rifiuti, che tristezza"

Il duro commento dell'agente del Corpo Forestale, un esempio di grande civiltà

Di: Alessandro Congia

"Questi rifiuti li abbiamo raccolti noi bagnanti nella spiaggia di Gennemari, a Torre delle Stelle, dove l'assenza totale di cestini differenziati, con una sola pattuglia di Polizia municipale per due spiaggie e i colleghi Forestali in servizio notturno. Neppure una squadra di operai per la pulizia della bellissima spiaggia che comunque non giustifica la maleducazione e inciviltà di persone che non rispettano l'ambiente dove vivono anche loro".

Un ferragosto diverso per i bagnanti-ecologici, in quel bellissimo tratto di spiaggia c'è una comitiva, capeggiata da Ignazio Masala, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna che lancia così un monito per i soliti maleducati di turno. Ecco cosa tutto hanno raccolto i bagnanti-volontari questa mattina, durante il relax meritato tra sole e mare.