Giorgia Dessì, rabbia e tristezza: “Il mio bar? Svaligiato, i ladri rubano persino un pacchetto di sigarette mai aperto di mio nonno”

Un pacchetto di sigarette mai aperto, del nonno scomparso, un alto valore affettivo, poi un telefono e i soldi. Ladri senza cuore in viale Marconi a Quartu

Di: Alessandro Congia

La rabbia è tanta, Giorgia Dessì, conosciutissima in città nell'abito di movida e locali, non ha parole. Il suo bar, costato tanti sacrifici e sudore, visitato dai ladri, in pieno centro, a Quartu.

Il locale, “Giorgia Cafè”, è dotato di telecamere, i filmati hanno ripreso tutto e la giovane imprenditrice ha consegnato tutto alla Questura: rubati soldi, circa 350 euro, un cellulare, oggetti e bevande.

In più, danni ad infissi e finestre. Un colpo basso per chi quotidianamente deve affrontare costi di gestione, stipendi e fornitori da pagare: l’auspicio è che i poliziotti riescano a rintracciare il ladruncolo.

Lo sfogo

“Sapete cosa succede a sti bastar**? Nulla nonostante una volta interrogati confessino! “Poverino è un drogato”. Allora sapete cosa vi dico vado a rubare anche io perché mi servono i soldi per pagare dipendenti,affitto,fornitori,tasse e non per farmi una dose!! Io ho perso mezza giornata di lavoro, soldi rubati, un telefono, un pacchetto di sigarette mai aperto che mi regalò mio nonno che tenevo più di tutto quel che c’è dentro il bar e soprattutto la violenza psicologica che mi han recato spero la proviate quando entreranno a casa vostra e dei vostri figli!!

Dicono che a tutto ci pensa il karma,io penso invece che dovrebbe cambiare L intero sistema legislativo e governativo per fare giustizia ed eliminare tutta questa mer**”.