Via Podgora e via La Somme, i "lavori" infiniti tra le palazzine popolari. VIDEO

Lo stato dei luoghi è pressoché tale e quale a quello lasciato qualche anno fa, con l’inizio dei lavori delle facciate lasciati poi inesorabilmente a metà

Di: Alessandro Congia

Dalle finestre delle palazzine popolari i residenti sono ormai stanchi del “valzer” di politici di turno o cronisti, sebbene lo sfogo e la rabbia sia palese e chiunque lascia trasparire rabbia e amarezza.

Tra via La Somme, via Podgora, Carnia e Ardenne, la situazione tra le case popolari a San Michele, nei pressi di via Bosco Cappuccio, è davvero paradossale: alcuni edifici sono stati oggetto degli interventi di rifacimento di facciate, con l’eliminazioni dei pericoli dovuti alla caduta di cornicioni e grondaie, tubi di scarico, ma altri aspettano da anni l’attenzione dovuta.

Il “deposito di transenne” denominato dagli abitanti proprio come beffa è ancora lì, nel medesimo posto di sempre, a ‘protezione’ di cadute accidentali di pezzi di cemento dai tetti. Eppure, i soldi ci sono e sono anche tanti, arrivati come finanziamento pubblico ed europeo per il recupero dei rioni popolari.

A San Michele però le promesse non bastano, tra rifiuti sparsi in ogni dove, ‘giardini’ dimenticati e marciapiedi-trappola, le condizioni di vita dei cittadini della zona sono davvero pessime

