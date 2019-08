Ferragosto con escursione notturna in mountain bike e grigliata sotto le stelle

L’iniziativa avrà luogo mercoledì 14 agosto 2019

Di: Redazione Sardegna Live

Paesaggio e natura, al calar del sole si potrà ammirare dall’alto il paesaggio che mostra i paesi limitrofi circondati dal verde.

Per poter partecipare sono richiesti, casco protettivo, faro con lumen sufficienti per affrontare l’escursione in notturna e una minima preparazione e resistenza per affrontare le due ore di pedalata.

E’ prevista anche la grigliata di carne, tutti i dettagli ai numeri 393 9072062 - 338 2095876.