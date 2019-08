A Calamosca vince “Plastic free”, raccolti decine di sacchi stracolmi di plastica e rifiuti. Emanuela Corda, M5s: “Ha prevalso il senso civico dei cittadini”

I Pentastellati sardi, ma anche decine di semplici cittadini e volontari, per ripulire un tratto di costa piena di fascino e bellezza

Di: Alessandro Congia

L’appello al Plastic Free è partito con un tam tam sui social, poi piano piano la scia dell’iniziativa ha chiamato a raccolta non solo politici e sostenitori del Movimento 5 Stelle, ma anche semplicissimi cittadini e volontari.

A Calamosca, dalle 7 del mattino, scope, rastrelli, guanti, mascherina e t-shirt, con i bustoni per differenziare i rifiuti abbandonati sul litorale di Calamosca, a Cagliari. L’evento è promosso in tutta Italia a sostegno della legge Salvamare del ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

Questa mattina, all’iniziativa per sensibilizzare il minor uso della plastica e a non deturpare l’ambiente, oltre agli attivisti e volontari, c’era anche la deputata Emanuela Corda e il consigliere regionale Michele Ciusa: “E’ stato raccolto veramente di tutto – hanno detto Corda e Ciusa – è stato pulito un piccolo angolo di paradiso spesso dimenticato e deturpato, speriamo che anche questa occasione possa convincere i privati cittadini a non disperdere rifiuti nell'ambiente e, se possibile, a raccoglierli".