Furto milionario di medicinali, l’Ats Sardegna corre ai ripari: ronde armate dei vigilantes tra i padiglioni del Santissima Trinità

Scatta il primo provvedimento ‘tampone-urgente’ della direzione sanitaria Asl, oltre ai presidi fissi di piantonamento che già esistono in pronto soccorso, Psichiatria 1 e 2 e Reparto Infettivi

Di: Alessandro Congia

Le guardie giurate armate della vigilanza Coop Service piantonano e presidiano le postazioni sensibili del nosocomio cagliaritano di Is Mirrionis, ossia pronto soccorso, psichiatria 1 e 2 e Infettivi. Questo già si sapeva, come si conosceva già da tempo l’urgenza, da parte dell’Ats Sardegna, di potenziare ancora di più la vigilanza tra i padiglioni interni dell’ospedale Santissima Trinità.

Questo già si sapeva da tempo, come infatti, chi ha studiato a tavolino il furto dei medicinali da poco più di mezzo milione di euro, avvenuto tra sabato notte e domenica, lo sapeva bene che i padiglioni di fatto non erano presidiati.

Motivo? Mancanza di fondi per potenziare la sicurezza da parte dell'Ats Sardegna? Forse, come è un ulteriore dato di fatto la carenza cronica di infermieri e medici, idem di vigilantes, problematica già abbastanza nota tra i palazzi istituzionali della Regione Sardegna.

Ora però, il provvedimento urgente dell’Ats Sardegna è chiaro: le guardie particolari giurate effettueranno una ronda ispettiva tra i padiglioni interni, controllando di fatto le zone sguarnite, presi di mira come è ben risaputo da tossicodipendenti e clochard e, per l’appunto, di ladruncoli n cerca del bottino d’oro, ossia le medicine antitumorali e non solo.