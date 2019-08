Brutto incendio a Settimo, la foto shock del cagnolino bruciato vivo. I volontari del Vab Sinnai Sarda Ambiente: “Perché l’uomo è così crudele?”

Ancora un bollettino drammatico quello stilato dalle squadre antincendio del Vab Sinnai Sarda Ambiente: “Siamo distrutti dal dolore”

Di: Alessandro Congia

Non sono certamente delle belle immagini quelle reportizzate sulla fan page dei volontari Vab Sinnai Sarda Ambiente, ma mettono ancora una volta in evidenza la crudeltà umana, quella manifestata non da semplici piromani, ma da veri assassini. Sono loro che anche ieri, complici le altissime temperature roventi di queste ore, hanno appiccato le fiamme nella zona periferica di Settimo San Pietro.

Anche in questo caso, la macchina antincendio ha funzionato, ma il bilancio è pessimo: tra i rottami e le lamiere di un terreno, non ha trovato scampo purtroppo una povera bestiolina, arsa viva dalle fiamme: “Perché, ci chiediamo perché l’uomo deve essere così crudele – scrivono i volontari del Vab - perché ogni volta siamo costretti e vedere questo orrore... perché l’uomo con la sua incoscienza crea così tanta sofferenza... questo è ciò che hanno dovuto vedere i nostri volontari oggi durante lo spegnimento di un incendio nella periferia di Settimo San Pietro... una scena che purtroppo i volontari vivono troppe volte.... una immagine che fa rabbrividire, se solo pensiamo per un attimo a quanto ha sofferto questo povero cagnolino nel tentativo di cercare una via di fuga dalle fiamme.... lui non ce l’ha fatta... noi non siamo arrivati in tempo....per tutti l’ennesima sconfitta... l’ennesima dimostrazione della crudeltà dell’uomo... ancora una volta torniamo a casa con l’umore a pezzi”.