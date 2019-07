Arriva l’autovelox nel centro abitato, il Comune: “Basta con gli automobilisti indisciplinati”

Ecco come sarà strutturato il servizio e le strade interessate

Di: Alessandro Congia

“Guerra” agli automobilisti indisciplinati, soprattutto multe salate per chi usa le strade del centro urbano e quelle extraurbane come piste. Chi ha il piede pesante sull’accelleratore? Multa sicura, soprattutto perché i troppi incidenti hanno indotto l’Amministrazione Comunale a porre rimedi urgenti.

Da domani, giovedì 1° agosto 2019, non ci saranno più scuse inutili: parte il servizio di rilevazione elettronica della velocità con l’utilizzo dell’Autovelox (modello 106 standard), in particolare, saranno attenzionate dai vigili urbani via della Libertà, via della Pineta, via Pintor, via Giardini, via Sant’Isidoro, strada statale 125, strada provinciale 17, strada provinciale 20 (Solanas), la strada provinciale 15.

Il servizio sarà effettuato con il presidio continuo dell’apparecchiatura da parte del personale della Polizia Locale, che dovrà verificarne costantemente la corretta funzionalità e dovrà garantire preavviso e visibilità con apposita segnalazione temporanea.